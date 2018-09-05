17:14 05.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Раде поддержали идею нового военного приветствия

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании 5 сентября рекомендовал поддержать законопроект об изменении официального приветствия в Вооруженных силах Украины на "Слава Украине". Решение было принято единогласно.

В Раде поддержали идею нового военного приветствия

Об этом сообщает УНН.

Проектом закона предлагается внести изменения в Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины, Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Украины и Строевого устава Вооруженных сил Украины относительно установления нового военного приветствия "Слава Украине” – “Героям слава”, а также упорядочения ритуала поднятия Государственного флага Украины.

Как сообщал "УРА-Информ", Глава украинского государства Петр Порошенко поручил разработать законопроект, которым заменят воинское приветствие в ВСУ советского образца на "Слава Украине!" и "Героям слава!".


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