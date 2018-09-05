12:18 05.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Польше азиатские рабочие вытесняют украинских мигрантов

В течение 2018 года в Польше резко возросло количество трудовых мигрантов из стран Азии, которые начинают вытеснять рабочих из Украины. Таким образом, теперь украинцам приходится искать новую работу в других странах.

В Польше азиатские рабочие вытесняют украинских мигрантов

Об этом пишет польская газета Dzennik. 

Как отмечается, трудовая миграция из Азии в Польшу резко возросла в первой половине 2018 года. При этом в стране сокращается рост трудовой миграции из Украины. По предварительным данным, это происходит на фоне рекордно низкой безработицы и ежегодного роста ВВП Польши на 5%

Так, из 148 тыс. иностранцев, которые получили в Польше разрешение на работу в первой половине нынешнего года, каждый седьмой был гражданином Азербайджана, Бангладеш, Китая, Филиппин, Индии, Непала, Узбекистана или Вьетнама.

Как отметил президент кадрового агентства Personnel Service Кшиштоф Инглот, украинцы все больше предпочитают работать или в "серой" зоне экономики Германии или легально, но в Чехии, Словакии или Венгрии. Кроме того, граждане украинского государства постоянно настаивают на росте заработной платы, а заробитчане из Непала этого не делают.

"Они трудолюбивы и с радостью работают во внеурочное время", - подчеркнул Инглот.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", польская полиция задержала украинца, который перевозил в багажнике грузовика 30 человек. Инцидент произошел в городе Тшебница Нижнесилезского воеводства.


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