10:18 05.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ООН и ОБСЕ направили данные о загрязнении воздуха

Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного креста.

В ООН и ОБСЕ направили данные о загрязнении воздуха

Как рассказал представитель омбудсмена по соблюдению прав жителей АР Крым и Севастополя Исмаил Халиков, такая информация была передана с целью документирования фактов нарушения прав человека.

Отмечается, что в прокуратуру АРК сообщено об открытии уголовного дела в отношении лиц, причастных к нарушению экологических прав граждан на временно оккупированных территориях Украины и угрозы их жизни.

Халиков добавил, что такая ситуация вызывает беспокойство, что до сих пор не объявлено чрезвычайное положение, не эвакуируют взрослое население, а оккупанты продолжают "успокаивать" людей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что в воздухе над Херсонской областью обнаружили  токсичные химические вещества.


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