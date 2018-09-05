В ООН и ОБСЕ направили данные о загрязнении воздуха

Как рассказал представитель омбудсмена по соблюдению прав жителей АР Крым и Севастополя Исмаил Халиков, такая информация была передана с целью документирования фактов нарушения прав человека.

Отмечается, что в прокуратуру АРК сообщено об открытии уголовного дела в отношении лиц, причастных к нарушению экологических прав граждан на временно оккупированных территориях Украины и угрозы их жизни.

Халиков добавил, что такая ситуация вызывает беспокойство, что до сих пор не объявлено чрезвычайное положение, не эвакуируют взрослое население, а оккупанты продолжают "успокаивать" людей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что в воздухе над Херсонской областью обнаружили токсичные химические вещества.