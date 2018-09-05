В Финляндии полным ходом идет строительство "Северного потока – 2"

Отмечается, что прокладывать газопровод в финской зоне будет судно-трубоукладчик Solitaire. Известно, что это одно из трех судов компании Allseas, с которой в апреле 2017 года было достигнуто соглашение о прокладке "Северного потока – 2".

Что касается двух других суден Audacia и Pioneering Spirit, то Audacia находится возле Амстердама, а Pioneering Spirit – в Черном море.

Стоит отметить, что длина финского участка "Северного потока – 2" составляет 374 км. Перед укладкой труб будут выполнены подготовительные работы, включая обезвреживание боеприпасов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопрово "Северный поток — 2" не поставит Германию в зависимость от России. Также немецкое правительство сможет отказать РФ в вопросах снабжения газом и нефтью.