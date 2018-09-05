09:38 05.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы смогут летать двумя новыми авиакомпаниями

В 2018 году международный аэропорт "Борисполь" будет сотрудничать с двумя новыми авиаперевозчиками. Об этом сообщил гендиректор воздушной гавани Павел Рябикин.

Украинцы смогут летать двумя новыми авиакомпаниями

По его словам, в данное время есть договоренность с двумя новыми компаниями, однако когда именно будут осуществляется рейсы неизвестною.

Стоит отметить, что накануне бюджетный ирландский авиаперевозчик Ryanair начал полеты из Украины. Первый рейс лоукостера по маршруту Берлин - Киев - Берлин. Ryanair стал восьмым по счету новым перевозчиком, зашедшим в аэропорт с начала 2018 года.

Также, ирландская авиакомпания же, по его подсчетам, в этом году привлечет в Борисполь 140 тыс. пассажиров уже до конца текущего года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair выдвинула предложение всем аэропортам продавать не более двух единиц алкоголя на одного пассажира, а также запретить продажу алкоголя в 10 утра.


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