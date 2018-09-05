Украинцев сегодня предупреждают о сильном ветре и грозах

Так, по данным Укргидрометцентра в западной и южной части Украины местами ожидаются шквалы ветра 15-20 м/с, на востоке страны отдельные порывы ветра 15-18 м/с.

При этом 5-7 сентября, кроме Житомирской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности, пятого класса.

В свою очередь в Киеве высокий (4 класса), 6-9 сентября - чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Японии, где бушует сильнейший за последние 25 лет тайфуна "Джеби" уже погибли десять человек. По состоянию на утро среды, 5 сентября, более 300 человек пострадали.