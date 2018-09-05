Украина по примеру Евросоюза отменила переход на летнее время

В министерстве отметили, что порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабмина. Еще с 1996 года время второго часового пояса с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часов на один час назад.

Отмечается, что на территории Евросоюза переход на летнее время действует аналогично.

Из-за того, что Украина взяла курс на евроинтеграцию, предусматривается имплементация европейского законодательства. Поэтому, в случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время, Минэкономразвития обратится в Кабмин о возможности внесения соответствующих изменений в Порядок.

Ранее президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз намерен отменить переход между летним и зимним временем. Решение было принято после опроса, в котором 80% граждан ЕС высказались против перевода часов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз намерен отменить перевод часов на летнее и зимнее время. Отмечается, что данное решение будет принято после того, как большинство опрошенных граждан ЕС заявили, что перевод часов следует отменить. Так, более 80% респондентов поддержали отмену перевода часов на летнее и зимнее время. В онлайн-опросе приняли участие более 4,5 миллиона человек.