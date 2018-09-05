Стартовали украинско-румынские учения Riverine - ФОТО

Отмечается, что главная цель таких учений – отработка совместных многонациональных катерных тактических групп для повышения их совместимости и возможностей для проведения операции по безопасности на реке Дунай.

Кроме того, международные учения направлены на укрепление региональной безопасности и улучшение взаимодействия между флотами Украины и Румынии.

Украинские и румынские военные моряки, и пограничники в течение трех дней будут отрабатывать тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысят совместимость катеров флотов и береговой охраны двух стран. Добавим, что учения продлятся до шестого сентября 2018 года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Литве начинаются крупнейшие в истории страны национальные военные учения "Perkūnas griausmas 2018". Отмечается, что учения будут проходить на протяжении двух недель с 3 по 15 июня, литовские вооруженные силы как самостоятельно, так и с союзниками по НАТО проведут совместные учения стран Балтии.