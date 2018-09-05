Сенцов написал новое письмо российским правозащитникам

Об этом свидетельствует информация на станице в Facebook правозащитницы Татьяны Щур.

Так, в письме указано, что о здоровье украинец ничего не пишет, только то, что волноваться не стоит. И еще он очень просит не делать "неверных движений", не посоветовавшись с ним.

К примеру, жительница Одессы 1,5 месяца назад прислала Сенцову бандероль с газетами и ее руководство тюрьмы отправило на экспертизу. Поскольку по требованиям в тюрьме бандероль можно посылать только раз в 3 месяца, следующую бандероль Олег Сенцов сможет получили только через указанный срок.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш обеспокоен состоянием украинского политзаключенного Олега Сенцова.