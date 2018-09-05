Пограничникам на админгранице с Крымом выдали средства химзащиты

В среду утром, 5 сентября, пограничникам выданы средства спецзащиты. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, в частности, служащим выдали технические средства, средства спецзащиты, в наряды не выходят женщины-военнослужащие. Увеличено также количество нарядов, чтобы в случае необходимости пограничники помогали друг другу, - пояснил Слободян, добавив, что речь не идет о смене позиций пограничниками.

Напомним, на территории оккупированного Россией Крыма в городе Армянск в воздухе обнаружили сернистый газ, из города вывезли пять тысяч детей.

Как сообщал УРА-Информ, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что людям, проживающим вблизи административной границы с оккупированным Крымом, ничего не угрожает.