Под Киевом полиция изъяла коноплю на восемь миллионов гривен - ФОТО, ВИДЕО

Траву выращивали для дальнейшего сбыта на территории Украины и в странах Европейского союза. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, под посевные площади злоумышленники арендовали у бывшей фабрики два промышленных ангара, площадью в несколько сотен квадратных метров каждый.

При этом для выращивания сырья дельцы использовали лучших и дорогих аграрных технологий. Тут были и система полива раствором фильтрованной воды с добавлением химических, и органические удобрения, а также освещение управлялось автоматикой в соответствии с циклом жизнедеятельности растений.

Полицейские изъяли более тысячи элитных растений конопли, высота которых превышала человеческий рост. Кроме того, оперативники обнаружили партию уже готового наркотика.

Все члены группы задержаны и теперь им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области, во вторник, 7 августа, полиция обнаружили плантацию конопли. По предварительным данным стоимость растений по ценам черного рынка составляет более 20 миллионов гривен.