14:57 05.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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МИД просит украинцев не ездить в Египет и Индию

Представители Министерства иностранных дел Украины предупредили о сложной ситуации с безопасностью в Египте и Индии и призвали украинцев воздержаться от поездок в эти страны. 

МИД просит украинцев не ездить в Египет и Индию

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

По информации ведомства, четвертого июля египетский парламент продлил чрезвычайное положение в стране на три месяца. Это связано с тем, что в Египте в последнее время существенно активизировались радикальные террористические группировки, в том числе и "Исламское государство". Источники из разных СМИ также передают, что подобные группировки устраивают теракты против мирных жителей по религиозной принадлежности.

Вообщем-то, тем, кто уже находится в Египте, МИД советует не ездить на Синайский полуостров и пустынные районы на запад от долины реки Нил. В других частях страны украинцев призывают быть максимально бдительными. В свою очередь тех, кто находится в египетских курортах, призывают воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Министерстве иностранных дел Украины сочли предвзятым последние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о евроинтеграционных намерениях Киева.


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