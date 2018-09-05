20:58 05.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Матери Сенцова вновь отказали в помиловании сына - ФОТО

Комиссия по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа вновь отказала матери осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова Людмиле в принятии к рассмотрению ходатайства о помиловании ее сына.

Матери Сенцова вновь отказали в помиловании сына - ФОТО

Соответствующий ответ от 21 августа за подписью исполняющего обязанности председателя комиссии опубликовал в среду, 5 сентября, на своей странице в Facebook адвокат украинского политзаключенного Дмитрий Динзе.

В нем, в частности, сказано, что в соответствии с указом президента РФ от 28 декабря 2001 года о помиловании к президенту России в письменной форме должен обращается с ходатайством сам осужденный.

Таким образом, Сенцову необходимо самому подать ходатайство о помиловании на имя президента Российской Федерации через администрацию ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО, - говорится в ответе комиссии по помилованию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов не будет просить РФ о помиловании.


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