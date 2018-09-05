Эксперты ОЗХО подтвердили, что в Эймсбери применили "Новичка"

Организация по запрещению химического оружия в своем докладе подтвердила, что британка Дон Стерджес скончалась в Эймсбери от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали в Солсбери бывший полковник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Об этом во вторник, 4 сентября, сообщило Министерство иностранных дел Великобритании. По данным ведомства, независимый доклад, подготовленный Организацией по запрещению химического оружия, сегодня подтвердил оценку Соединенного Королевства при идентификации химического вещества, ставшего причиной смерти Дон Стерджес в Эймсбери 8 июля.
Это было нервно-паралитическое вещество "Новичок" - такое же, какое было применено при покушениях на убийство Сергея и Юлии Скрипаль ранее в этом году.
Эксперты ОЗХО дважды посетили Великобританию для сбора образцов после нападений в Солсбери и Эймсбери, - пояснили в МИДе.
Напомним, в начале августа Британия пригласила экспертов ОЗХО для сбора образцов в Эймсбери.
Как сообщал УРА-Информ, инцидент в Эймсбери произошел в конце июня, когда двух жителей города Чарли Роули и Дон Стерджес обнаружили без сознания. Впоследствии Стерджес скончалась, а Роули позднее выписали из больницы.