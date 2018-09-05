Британия попросила о срочной встрече Совбеза ООН по делу Скрипалей

Это связано с новыми данными относительно отравления в Солсбери. Как сообщает в среду, 5 сентября, AFP, постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс заявила, что встреча, проведение которой ожидается в четверг, станет поводом для того, чтобы сообщить членам Совета безопасности о новых данных в деле Скрипалей.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с президентом США Дональдом Трампом информацию об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообща УРА-Информ, сегодня в Великобритании обвинили двух граждан России в отравлении бывшего сотрудника разведуправления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Следы ядовитого вещества класса "Новичок" найдены в гостиничном номере, где останавливались подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов.