Вокруг Киева массово горят мусорные свалки и трава

Сегодня спасатели пытаются потушили 20 возгораний. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства 3 сентября около четырех часов дня поступило сообщение о горящем мусоре в поселке Чабаны на Одесском шоссе.

На месте происшествия спасатели установили, что горит стихийная свалка на площади четырех квадратных метров. Пожар через час был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

Также, вчера после десяти часов вечера спасателей вызвали на тушение травяного настила в Тетиеве на улице Шевченко. Тут пламя охватило около 70 квадратных метров сухостоя. Спасателям ужалось справится с огнем. Причина возникновения пожара устанавливается.

Такие пожары рядом с лесом очень опасны, ведь дальнейшее распространение огня на лесные массивы может привести к серьезному пожару. К тому же, когда огонь вспыхивает возле жилых домов, распространения пожара влечет за собой материальные потери и вредит здоровью людей, - предупреждают в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Брусилов Житомирской области в воскресенье, 2 августа, спасатели ликвидировали пожар на свалке. Пожар возник на площади 600 квадратных метров накануне в субботу. Как сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Житомирской области, информация о сильном задымлении, которое распространяется со стороны расположенной неподалеку свалки, поступило в Службу спасения около девяти часов вечера.