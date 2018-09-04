01:00 04.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области трое таможенников попались на взятке

В понедельник, 3 августа, во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали трех сотрудников таможенного поста "Грушев".

Во Львовской области трое таможенников попались на взятке

Задержанные попались на взятке. Как сообщает пресс-служба СБУ, мужчины требовали деньги за не создание искусственных препятствий для предпринимателей во время таможенного оформления товаров.

Оперативники спецслужбы задокументировали семь эпизодов получения злоумышленниками взяток на общую сумму почти 13 тысяч гривен. Правоохранители задержали правонарушителей в одном из населенных пунктов Яворовского района.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины и избрания меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области разоблачили на взятке чиновника ГосЧС. Подполковник службы гражданской защиты требовал 1 300 долларов от местного жителя.


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