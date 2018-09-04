В Украине во вторник сохранится летняя погода

В большинстве областей будет сухо, хотя ожидается падение давления. Осадки возможны лишь в Карпатах и на Закарпатье. Тут пройдет местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем сохранится на уровне 27-32 жарких градусов.

В Киеве сегодня день будет облачным, утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 28-30 градусов.

На западе Украины во вторник сухо и жарко, только в Закарпатье местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью не опустится ниже 12-18 теплых градусов. Днем термометры покажут 23-29 жарких градусов.

На севере страны без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 27-32 градусов.

В центре Украины во вторник будет сухая и жаркая погода. Ночная температура воздуха ночью не опустится ниже 12-19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 27-32 градусов, только в Винницкой и Черкасской областях будет от 24 до 30 градусов.

На востоке Украины осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов со знаком плюс. Дне столбики термометров поднимутся до 27-32 градусов выше нуля.

На юге страны сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-22 градусов. Днем воздух раскалится до 25-32 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-22 градусов. Днем воздух раскалится до 27-32 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память святого Агафоника. В народе день имел название Агафона Огуменника. Связан он был с поверием в леших, считали, что леший "потешается" со снопами. В старину заметили, если облака редкие, то утро следующего дня будет ясным и холодным.