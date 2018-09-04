В Одессе море покрыла масляная пленка - ФОТО

Отмечается, что подобные выбросы похожи на использованное масло и ржавчину, которые заполонили все одесские курорты.

Как сообщили в Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря, речь идет о разливе мазута, масла или увеличении отмерших водорослей.

По словам исполняющей обязанности директора Госэкоинспекции Северо-Западного региона Черного моря Ольга Филина, данные образцы уже были направлены на экспертизу.

Кроме того, на прошлой неделе в море неподалеку от пляжа Лузановка специалисты-экологи обнаружили в отобранных пробах воды превышение предельно допустимых концентраций взвешенных веществ, сероводорода и железа. Также было установлено снижены концентрации кислорода.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кропивницком половина города минимум на три дня осталась без воды. Такая ситуация сложилась из-за замены водопровода. Жителей микрорайонов в левобережной части города предупредили, чтобы они запаслись водой, но в жару запасов может надолго не хватить.