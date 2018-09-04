В Японии из-за тайфуна отменили более 550 авиарейсов

Как сообщает во вторник утром, 4 сентября, NHK, отмены коснулись маршрутов, соединяющих крупные города Нагоя и Осака с другими районами Японии. Приближающийся тропический шторм также привел к приостановке движения поездов на некоторых железнодорожных направлений в западной части страны.

Отмечено, что "Джеби" стал двадцать первым по счету тропическим штормом, образовавшимся в Тихом океане в этом году. По данным национального метеорологического управления Японии, в настоящее время скорость ветра в центральной части шторма составляет 45 метров на секунду, а порывы достигают 60 метров на секунду. Побережья Японии он, как ожидается, достигнет в первой половине дня.

Кроме того, в связи с приближением мощного тропического шторма при канцелярии премьер-министра страны создан кризисный штаб по сбору информации, который будет координировать действия местных властей и спасательных служб.

Напомним, как сообща УРА-Информ, за прошедшие несколько дней 13 человек погибли, еще трое пропали без вести в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями в северных и центральных регионах Вьетнама. Только в понедельник, 3 сентября, стихия унесла жизни девяти человек, еще трое пропали без вести в провинции Тханьхоа.