07:59 04.09.2018 | Общество | Новости
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В Японии из-за тайфуна отменили более 550 авиарейсов

Японские авиакомпании, из-за надвигающегося к западному побережью страны тайфуна "Джеби", отменили около 570 внутренних рейсов.

В Японии из-за тайфуна отменили более 550 авиарейсов

Как сообщает во вторник утром, 4 сентября, NHK, отмены коснулись маршрутов, соединяющих крупные города Нагоя и Осака с другими районами Японии. Приближающийся тропический шторм также привел к приостановке движения поездов на некоторых железнодорожных направлений в западной части страны.

Отмечено, что "Джеби" стал двадцать первым по счету тропическим штормом, образовавшимся в Тихом океане в этом году. По данным национального метеорологического управления Японии, в настоящее время скорость ветра в центральной части шторма составляет 45 метров на секунду, а порывы достигают 60 метров на секунду. Побережья Японии он, как ожидается, достигнет в первой половине дня.

Кроме того, в связи с приближением мощного тропического шторма при канцелярии премьер-министра страны создан кризисный штаб по сбору информации, который будет координировать действия местных властей и спасательных служб.

Напомним, как сообща УРА-Информ, за прошедшие несколько дней 13 человек погибли, еще трое пропали без вести в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями в северных и центральных регионах Вьетнама. Только в понедельник, 3 сентября, стихия унесла жизни девяти человек, еще трое пропали без вести в провинции Тханьхоа.


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