ТОП-5 бюджетных телевизоров Samsung 2017 года выпуска

Так, по мнению доброй половины современных покупателей, телевизор, который используется исключительно в качестве развлекательного устройства, не должен стоить слишком дорого. Соответственно, интерес к бюджетным, но в то же время функциональным устройствам растет со стремительной скоростью.

Благо, все знают о существовании Samsung - клиентоориентированного корейского бренда, который заботится о финансовых интересах всех категорий потенциальных покупателей.

Купить телевизоры Samsung 2017 года можно в moyo. В прошлом году гигант потрудился на славу - ему удалось разработать внушительное количество телеков, лучшие из которых – это:

1. 32M4000. Недорогой современный LED-телевизор небольших размеров, поддерживающий цифровой и аналоговый стандарт вещания и оснащенный различными портами, предназначенными для подключения сторонних устройств. Выглядит просто, минималистично и стильно, может быть установлен на поверхность специально предназначенной для этого мебели (тумбы, стола, стойки) или же на стену с помощью надежных кронштейнов.

2. 32M5000. Еще один отличный компактный вариант для домашнего использования. Поддерживает аналоговый и цифровой стандарт телевидения, поэтому оснащен сразу двумя тюнерами. Обладает небольшим весом, поэтому с помощью специальных крепежей прочно фиксируется на стене в спальне, в гостиной и даже на кухне.

3. 40M5000. Модель средних размеров, которая отлично подойдет для потребителей, которые подыскивают устройство для комфортного семейного просмотра. Поддерживает стандарт повышенной четкости, поэтому может похвастаться отличным качеством каждого кадра, эффектом реалистичности и оптимальной глубиной цветов.

4. 32M5500. Умный 32-дюймовый телевизор, отличительной особенностью которого, естественно, является наличие Смарт-платформы, возможность управления с помощью мобильного устройства, поддержка различных мессенджеров и приложений для общения, а также широкий спектр полезных опций.

5. 43M5500. Большой телек с дисплеем 43”, работающий на базе Tizen, выпущенный в 2017 году и уже успевший стать одним из самых популярных телевизоров Samsung. Выглядит стильно, весит немного (как для габаритного устройства), подходит для гейминга и просмотра телевизионного и Интернет-контента.