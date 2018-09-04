Суд рассмотрит жалобу на закрытие дела Кернеса 13 сентября

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины. По данным пресс-службы, апелляционное рассмотрение уголовного делаа по апелляционным жалобам прокуроров отделов Генеральной прокуратуры Украины, потерпевшего Ряполова и адвоката Зелькина - представителя потерпевших Кутянина и Ряполова, на решение Киевского районного суда города Полтава от 10 августа 2018 года относительно Кернеса, Блинника и Смицкого назначено на 13 часов 30 минут 13 сентября 2018 года в помещении Апелляционного суда Полтавской области.

Напомним, 10 августа Киевский районный суд Полтавы решил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса, его охранников “в связи с отказом стороны обвинения от обвинения”. Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.

Как сообщал УРА-Информ, прокуратура открыла производство по факту закрытия судом дела против Кернеса.

16 августа ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела против Кернеса.

2 марта 2015 года следователями Генеральной прокуратуры Украины Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями Незаконное лишение свободы или похищение человека, Пытки и Угроза убийством Уголовного Кодекса Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.