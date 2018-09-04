02:00 04.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд перенес продление ареста Савченко на вторник

Шевченковский районный суд города Киева в понедельник, 3 сентября, не успел рассмотреть ходатайство главной военной прокуратуры о продлении меры пресечения народного депутата Надежды Савченко.

Суд перенес продление ареста Савченко на вторник

Суд учел просьбу Савченко и ее адвокатов и перенес рассмотрение ходатайства на вторник, 4 сентября, в связи с завершением рабочего дня. Также суд учел то, что, по словам Савченко, "участники процесса устали".

В свою очередь прокуроры заявляют, что если суд не успеет рассмотреть продление ареста до 7 сентября, а в этот день истекает срок содержания ее под стражей, то Савченко может влиять на свидетелей или выехать за пределы Украины.

По словам прокуроров, выйдя из СИЗО, подозреваемая может общаться с соучастниками в планировании теракта.

Защита Савченко со своей стороны заявила, что опасения прокуроров являются безосновательными, поскольку лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко, связи с которым называли фактором риска, погиб.

Если бы Савченко хотела сбежать, то она бы сделала это до ареста, - поямнил адвокат Андрей Левковец.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Шевченковский суд Киева 29 августа 2018 года оставил Надежду Савченко под стражей, отказав изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

По данным следствия, Савченко и Рубан якобы планировали покушение на высших руководителей Украины, в частности, президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других. 2 августа 2018 года прокуратура объявила о завершении досудебного расследования.


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