18:55 04.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Рада отказалась штрафовать за хостелы в домах

Сегодня, 4 сентября, на заседании Верховная Рада отказалась вводить административную ответственность за использование квартир в многоэтажных домах не по назначению.

Рада отказалась штрафовать за хостелы в домах

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что за соответствующий законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс и других законодательных актов относительно обеспечения прав собственников помещений жилого дома в первом чтении проголосовали 207 народных депутатов при 226 минимально необходимых.

Парламентарии решили отправить законопроект на доработку. 

Данным документом предлагается закрепить в Гражданском кодексе Украины запрет на использование не по назначению квартир в многоквартирных жилых домах выше 16 этажей, в том числе как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания. За это предусмотрен штраф 34-51 тысяч гривен, а за повторное такое нарушение в течение года - до 85 тысяч гривен.

Однако в документе также говорится, что допускается использование квартир в таких домах хозяйственной деятельности (без использования наемного труда) только владельцами квартир или зарегистрированным в квартирах лицам, если такая деятельность не нарушает права других собственников или жильцов дома.

Как сообщал "УРА-Информ", сегодня четвертого сентября, Верховной Раде не удалось принять проект закона №7538 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны изобретений и полезных моделей, принятие которого могло способствовать удешевлению лекарственных средств.


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