Исполняющий обязанности главы Госгеонедр попался на взятке - ФОТО

Чиновник попался на взятке. Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей страничке в Facebook, мужчина требовал и получил три тысячи долларов от представителя субъекта хозяйствования за услуги по получению документов, необходимых для работ по добыче торфа.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос задержания лица и сообщения ему о подозрении. Уголовное дело открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного Уголовным Кодексом Украины.

Санкция статьи, которую инкриминируют задержанному, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, в мае текущего года исполняющим обязанности председателя Госгеонедр был назначен Олег Кирилюк.

Как сообщал УРА-Информ, предварительные результаты аудита деятельности Государственной службы геологии и недр Украины "не совсем утешительные".