09:18 04.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100202776:Polishuk

Исполняющий обязанности главы Госгеонедр попался на взятке - ФОТО

В понедельник, 3 сентября, полиция задержала исполняющего обязанности главы Государственной службы геологии и недр Украины.

Исполняющий обязанности главы Госгеонедр попался на взятке - ФОТО

Чиновник попался на взятке. Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей страничке в Facebook, мужчина требовал и получил три тысячи долларов от представителя субъекта хозяйствования за услуги по получению документов, необходимых для работ по добыче торфа.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос задержания лица и сообщения ему о подозрении. Уголовное дело открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного Уголовным Кодексом Украины.

Санкция статьи, которую инкриминируют задержанному, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, в мае текущего года исполняющим обязанности председателя Госгеонедр был назначен Олег Кирилюк.

Как сообщал УРА-Информ, предварительные результаты аудита деятельности Государственной службы геологии и недр Украины "не совсем утешительные".


Поделиться
Читайте также:
 
Командующий ВМС Украины встретился с турецким коллегой В Киеве закрыта на вход одна из станций метро В Минсоцполитики подсчитали количество переселенцев В Одессе море покрыла масляная пленка - ФОТО
Фоторепортаж
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив