Боевики 20 раз открывали огонь по позициям украинских военных

Вместе с тем украинские Объединенные силы полностью ее контролировали. Боевики 20 раз открывали огонь по позициям наших войск.

Во время ведения боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, противник при этом не применял.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр Операции объединенных сил,

противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Враг в основном обстреливал населенные пункты Крымское, Мироновский, Зайцево, Шумы, Опытное, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. При этом , несмотря на действие "школьного" перемирия, противник заметно увеличил количество обстрелов.

По данным разведки, за минувшие сутки двое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены, еще двое ранены.

С начала текущих суток противник шесть раз обстрелял позиции наших войск. На Донецком направлении - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Красногоровки, на Мариупольском направлении - из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенных пунктов Гнутово, Лебединское и Широкино. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, за прошедшие сутки воскресенье, 2 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил стала более напряженной. Вместе с тем украинские войска вполне ее контролировали. Боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, враг не применял.