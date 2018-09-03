В понедельник по всей Украине будет жарко, небольшие дожди пройдут только на крайнем западе страны

В этот день почти по всей стране без осадков, лишь на крайнем западе страны во второй половине дня местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 метров на секунду. Температура воздух днем составит 27-32 градус тепла.

В Киеве сегодня днем облака появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура ночью составит 15-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 29-31 градусов.

На западе Украины также сухо и жарко. Только в Волынской и Львовской областях во второй половине дня местами кратковременные дожди. Температура ночью составит 9-16 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 23-+29 градусов, а в Закарпатской области до 26-31 градуса.

На севере страны в понедельник осадков не предвидится. Ночная температура воздуха не опустится ниже 11-17 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 26-32 градусов.

В центре Украины в понедельник также будет сухая и жаркая погода. Ночная температура воздуха не опустится ниже 12-19 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 26-32 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха не опустится ниже 12-17 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 26-31 градуса.

На юге страны сегодня сухо и тепло. Ночная температура воздуха не опустится ниже 15-21 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 26-31 градус, а в Одесской и Николаевской областях 29-35 градусов.

В Крыму сегодня сухая и жаркая погода. Ночная температура воздуха не опустится ниже 16-21 градуса тепла. Днем воздух раскалится до 24-29 градусов.

Народный прогноз: 3 сентября почитается память апостола Фаддея. В прежние времена владельцы такого имени считались счастливыми людьми: Кто Фаддей - тот своим счастьем владей. Наши предки приметили: если в этот день погода ясная - будет еще четыре недели такая. В этот день можно высаживать луковицы нарциссов.