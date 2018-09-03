18:39 03.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Херсонской области обнаружили токсичные вещества в воздухе

В понедельник, 3 сентября, представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что в воздухе над Херсонской областью обнаружили токсичные химические вещества.

В Херсонской области обнаружили токсичные вещества в воздухе

Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте Слободян написал, что около 15 часов, во время измерения химического состава воздуха страж границы заметили наличие химических веществ в воздухе. В частности, приборы показали превышение содержания химических веществ.

В настоящее время об этом проинформированы местные органы самоуправления, ГосЧС и другие правоохранительные органы. По этому поводу внесены изменения в организацию службы пограничных нарядов.

"Сейчас пограничники в пределах компетенции продолжают отслеживать ситуацию", - заявил Слободян.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", синоптики предупреждают киевлян о высоком уровне загрязнения воздуха.


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