В Херсонской области обнаружили токсичные вещества в воздухе

Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте Слободян написал, что около 15 часов, во время измерения химического состава воздуха страж границы заметили наличие химических веществ в воздухе. В частности, приборы показали превышение содержания химических веществ.

В настоящее время об этом проинформированы местные органы самоуправления, ГосЧС и другие правоохранительные органы. По этому поводу внесены изменения в организацию службы пограничных нарядов.

"Сейчас пограничники в пределах компетенции продолжают отслеживать ситуацию", - заявил Слободян.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", синоптики предупреждают киевлян о высоком уровне загрязнения воздуха.