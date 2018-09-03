03:00 03.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре полиция задержала воров, снимавших деньги с банковских карт - ФОТО

В Днепре правоохранители в воскресенье, 2 сентября, задержали трех мужчин.

В Днепре полиция задержала воров, снимавших деньги с банковских карт - ФОТО

Они воровали средства с банковских карт. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, накануне было установлено трех мужчин, которые в ноябре 2017 года организовали схему хищения средств с карточных счетов.

С помощью скимминговых устройств воры считывали с карточек конфиденциальную информацию. Впоследствии через банкоматы снимали с карты всю сумму.

По предварительным данным, установлено 25 факты подделки карт, который был снят почти 410 тыс гривен.

Преступную деятельность группы разоблачили 30 августа детективы , сотрудники киберполиции и внутренней безопасности и прокуратуры. По месту жительства подозреваемых были проведены обыски, во время которых изъяли скимминговое устройство, компьютерную технику, флешки с информацией и поддельные банковские карты.

Сейчас организатор задержан и решается вопрос о сообщение всем участникам преступления сообщение о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины Кража.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Голосеевском районе Киева в ночь на 1 сентября в подземном переходе убили мужчину. Личность погибшего пока не установлено, поскольку никаких документов на месте не было. На вид мужчине 25-30 лет, был одет в темные джинсы и синюю спортивную кофту с серым верхом.


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