Судьба украинской православной церкви определится 3 сентября

Главной темой которого является предоставление украинской Православной церкви автокефалии. Как сообщает местные журналисты на православный Собор прибыли более ста епископов со всего мира.

Ритуальное мероприятие открыл патриарх Константинополя Варфоломей. Собор продлится до 3 сентября. При этом сегодня во второй половине дня планируется рассмотреть вопрос предоставления Украине автокефалии.

В том случае, если при обсуждении идею предоставления автокефалии Украины поддержит большинство иерархов - для предоставления Томосу Киеву не будет никаких процедурных препятствий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко полон решимости раз и навсегда покончить с "православным самоуправством Москвы" на территории Украины.