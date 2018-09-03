Суд признал законным назначение Януковичу госадвокатов

Таким образом суд отказал представителю истца в удовлетворении заявления об обеспечении иска Виктора Януковича к Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи о предоставлении ему государственных адвокатов.

Как сказано в сообщении пресс-службы суда, суд пришел к выводу, что назначение государственных адвокатов от Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи не может осложнить или сделать невозможной эффективную защиту или восстановление нарушенных прав и интересов истца, и принял решение, что соответствующее заявление удовлетворению не подлежит.

Напомним, Янукович просил суд признать незаконным назначение ему госадвокатов.

Как сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд города Киева вызывает беглого президента Виктора Януковича на заседание по делу о государственной измене. Повестка обнародована в официальной газете "Урядовый курьер".

Следствие обвиняет Януковича в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей и иные тяжкие последствия.