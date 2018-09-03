12:32 03.09.2018 | Общество | Новости
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На штат Мичиган обрушился смерч

В понедельник утром, 3 сентября, в американском штате Мичиган зафиксировали мощный смерч.

На штат Мичиган обрушился смерч

Вихрь промчался над лесами штата. За движением черных облаков наблюдали сотни людей.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на слова очевидцев, небо внезапно накрыли густые серые облака, а затем поднялся ветер.

На своем пути смерч снес несколько зданий. На данный момент о жертв и пострадавших не сообщается.

По словам метеорологов, такой сильный ветер может принести в регион мощные осадки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Пуэрто-Рико официально назвали число жертв урагана " Мария". Стихия обрушилась на регион в сентябре 2017 года. По данным властей ураган убил 2975 человек. Как заявил в среду, 29 августа, губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо, эксперты по заказу властей подготовили доклад по жертвам и ущербу от урагана.


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