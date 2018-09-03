На штат Мичиган обрушился смерч

Вихрь промчался над лесами штата. За движением черных облаков наблюдали сотни людей.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на слова очевидцев, небо внезапно накрыли густые серые облака, а затем поднялся ветер.

На своем пути смерч снес несколько зданий. На данный момент о жертв и пострадавших не сообщается.

По словам метеорологов, такой сильный ветер может принести в регион мощные осадки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Пуэрто-Рико официально назвали число жертв урагана " Мария". Стихия обрушилась на регион в сентябре 2017 года. По данным властей ураган убил 2975 человек. Как заявил в среду, 29 августа, губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо, эксперты по заказу властей подготовили доклад по жертвам и ущербу от урагана.