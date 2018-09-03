23:27 03.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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МИД надеется, что Россия согласится на обмен заложниками, чтобы "сохранить лицо", - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется, что Российская Федерация согласится на обмен заложниками, чтобы "сохранить лицо".

МИД надеется, что Россия согласится на обмен заложниками, чтобы

Освобождение голодающего украинского политзаключенного Олега Сенцова, заключенного в тюрьму в России, осложнено тем, что Кремль "не ценит человеческую жизнь". Такое мнение в понедельник, 3 сентября, в интервью The Independent высказал глава ведомства.

При этом он также заявил, что Россия рассматривает людей как "человеческий материал, который должен быть израсходован".

Это два принципиально разных мира. Мы предлагали схемы обмена заключенными, но Кремль, похоже, не заботится о своих людях. Мы совершенно разные, - подчеркнул Климкин, добавив, что для освобождения заключенных на данный момент министерство работает по всем возможным каналам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинский омбудсмен Людмила Денисова вновь предлагает российской коллеге Татьяне Москальковой провести встречу для обсуждения реализации договоренностей президентов Украины и РФ о посещении удерживаемых в тюрьмах двух стран.


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