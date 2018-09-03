08:59 03.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики в воскресенье 16 раз открывали огонь по нашим позициям

За прошедшие сутки воскресенье, 2 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил стала более напряженной.

Боевики в воскресенье 16 раз открывали огонь по нашим позициям

Вместе с тем украинские войска вполне ее контролировали. Боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, враг не применял.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба ООС, незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Шумы, Южное, Каменка, Марьинка, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

В результате обстрелов позиций Объединенных сил четверо военнослужащих в течение суток получили ранения, еще четверо получили легкие повреждения. Все они вовремя эвакуированы из позиций, доставлены в медицинские учреждения и получают необходимое лечение”.

По данным разведки, в течение суток трое оккупантов уничтожено и еще шестеро ранены.

С начала суток противник 4 раза обстрелял наши позиции в районе Песков, Водяного, Павлополя и Крымского из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним в течение дня воскресенья, 2 сентября, начиная с семи часов утра и др шести часов вечера в зоне операции Объединенных сил боевики трижды нарушили режим прекращения огня. В боевых действиях ранения получили пятеро украинских военных. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба ООС, боевики трижды нарушили режим прекращения огня.


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