22:27 02.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За день на Донбассе ранены пятеро украинских военных

В течение дня воскресенья, 2 сентября, начиная с семи часов утра и др шести часов вечера в зоне операции Объединенных сил боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

За день на Донбассе ранены пятеро украинских военных

В боевых действиях ранения получили пятеро украинских военных. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба ООС, боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось. Огонь открывали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам населенных пунктов Каменка и Южное.

Вместе с тем ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил, - заверили в пресс-центре, добавив, что по данным разведки, огнем два боевика были уничтожены и еще четверо ранены.

Напомним, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 1 сентября 2018 года, погиб один украинский военный. Еще двое украинцев получили ранения. Об этом в воскресенье, 2 сентября, на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.


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