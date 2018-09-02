За день на Донбассе ранены пятеро украинских военных

В боевых действиях ранения получили пятеро украинских военных. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба ООС, боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось. Огонь открывали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам населенных пунктов Каменка и Южное.

Вместе с тем ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил, - заверили в пресс-центре, добавив, что по данным разведки, огнем два боевика были уничтожены и еще четверо ранены.

Напомним, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 1 сентября 2018 года, погиб один украинский военный. Еще двое украинцев получили ранения. Об этом в воскресенье, 2 сентября, на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.