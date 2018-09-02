19:15 02.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100202678:Polishuk

В Минобороны подтвердили гибель одного и ранение двух военных на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 1 сентября 2018 года, погиб один украинский военный.

В Минобороны подтвердили гибель одного и ранение двух военных на Донбассе

Еще двое украинцев получили ранения. Об этом в воскресенье, 2 сентября, на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, один украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Тут еще один военный получил ранения. Состояние здоровья раненого бойца характеризуется как удовлетворительное, его доставили в военный госпиталь.

Кроме этого, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения вследствие вражеского обстрела. Состояние его здоровья также удовлетворительное, сейчас он получает необходимую медицинскую помощь.

Всего за прошедшие сутки совершил 11 прицельных обстрелов позиций подразделений объединенных сил, все обстрелы были прицельными. Во время вооруженных провокаций противник применял преимущественно стрелковое оружие, гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы. В то же время фактов применения тяжелого вооружения со стороны противника не зафиксировано.

По данным разведки, 1 сентября трое боевиков уничтожены и двое ранены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в утренней сводке пресс-служба ООС сообщила о том, что пророссийские боевики на Донбассе за сутки 11 раз нарушили "школьное перемирие", один военнослужащий ООС погиб, еще двое получили ранения.


Поделиться
Читайте также:
 
В понедельник по всей Украине будет жарко, небольшие дожди пройдут только на крайнем западе страны ФК "Львов" провел очередные ротационные перестановки Нацбанк на понедельник немного поднял курс гривны Жуткое ДТП под Киевом: мотоциклисту оторвало ногу - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив