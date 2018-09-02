В Минобороны подтвердили гибель одного и ранение двух военных на Донбассе

Еще двое украинцев получили ранения. Об этом в воскресенье, 2 сентября, на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, один украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Тут еще один военный получил ранения. Состояние здоровья раненого бойца характеризуется как удовлетворительное, его доставили в военный госпиталь.

Кроме этого, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения вследствие вражеского обстрела. Состояние его здоровья также удовлетворительное, сейчас он получает необходимую медицинскую помощь.

Всего за прошедшие сутки совершил 11 прицельных обстрелов позиций подразделений объединенных сил, все обстрелы были прицельными. Во время вооруженных провокаций противник применял преимущественно стрелковое оружие, гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы. В то же время фактов применения тяжелого вооружения со стороны противника не зафиксировано.

По данным разведки, 1 сентября трое боевиков уничтожены и двое ранены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в утренней сводке пресс-служба ООС сообщила о том, что пророссийские боевики на Донбассе за сутки 11 раз нарушили "школьное перемирие", один военнослужащий ООС погиб, еще двое получили ранения.