20:31 02.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Брусилове на Житомирщине горела свалка

В поселкет Брусилов Житомирской области в воскресенье, 2 августа, спасатели ликвидировали пожар на свалке.

В Брусилове на Житомирщине горела свалка

Пожар возник на площади 600 квадратных метров накануне в субботу. Как сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Житомирской области, информация о сильном задымлении, которое распространяется со стороны расположенной неподалеку свалки, поступило в Службу спасения около девяти часов вечера.

Уже на месте происшествия было установлено, что на свалке Брусиловского объединенной территориальной громады горят отходы отдельными ячейками. Еще ночь спасателям удалось локализовать огонь.

Причина пожара устанавливается, при этом в ГосЧС отмечают, что свалка по периметру ограждена, но не охраняется и на ее территорию имеют доступ посторонние лица, и возгорание мусора здесь возникало уже неоднократно.

Напомним как сообща УРА-Информ, на Лубенской городской свалке в Полтавской области опять загорелся мусор. Огонь стал распространяться на полигоне КП "Чистый город" на площади 1,2 гектаров.


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