11:56 02.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Судьба украинской православной церкви определится 3 сентября

Сегодня, 2 сентября, в Стамбуле начался Архиерейский собор Константинопольской церкви, главной темой которого является предоставление украинской Православной церкви автокефалии. Об этом передает "Громадське".

Судьба украинской православной церкви определится 3 сентября

Сообщается, что на православный Собор прибыли более ста епископов со всего мира. Ритуальное мероприятие открыл патриарх Константинополя Варфоломей.

Собор продлится до 3 сентября. Вопрос Украине планируют рассмотрено 2 сентября во второй половине дня. В том случае, если при обсуждении идею предоставления автокефалии Украины поддержит большинство иерархов - тогда для предоставления Томосу Киеву не будет никаких процедурных препятствий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко полон решимости раз и навсегда покончить с "православным самоуправством Москвы" на территории Украины


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