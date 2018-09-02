Судьба украинской православной церкви определится 3 сентября

Сегодня, 2 сентября, в Стамбуле начался Архиерейский собор Константинопольской церкви, главной темой которого является предоставление украинской Православной церкви автокефалии. Об этом передает "Громадське".
Сообщается, что на православный Собор прибыли более ста епископов со всего мира. Ритуальное мероприятие открыл патриарх Константинополя Варфоломей.
Собор продлится до 3 сентября. Вопрос Украине планируют рассмотрено 2 сентября во второй половине дня. В том случае, если при обсуждении идею предоставления автокефалии Украины поддержит большинство иерархов - тогда для предоставления Томосу Киеву не будет никаких процедурных препятствий.
Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко полон решимости раз и навсегда покончить с "православным самоуправством Москвы" на территории Украины.