Судьба украинской православной церкви определится 3 сентября

Сообщается, что на православный Собор прибыли более ста епископов со всего мира. Ритуальное мероприятие открыл патриарх Константинополя Варфоломей.

Собор продлится до 3 сентября. Вопрос Украине планируют рассмотрено 2 сентября во второй половине дня. В том случае, если при обсуждении идею предоставления автокефалии Украины поддержит большинство иерархов - тогда для предоставления Томосу Киеву не будет никаких процедурных препятствий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко полон решимости раз и навсегда покончить с "православным самоуправством Москвы" на территории Украины.