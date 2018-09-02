Создан первый в мире "гнущийся" планшет

Об этом сообщил Роэл Вертегаал, профессор человеко-компьютерного взаимодействия и директор лаборатории.

Новое устройство - MagicScroll создано под впечатлением от древних свитков (из папируса, бумаги или пергамента) и имеет свернутый цилиндрический форм-фактор — с гибким 7,5-дюймовым тачскрином, размещенным в корпусе. Инженеры считают, что новый планшет в первую очередь станет очень удобным для телефонных звонков, потому что свернутый свиток может плотно прилегать к лицу.

Команда также сделала видеоролик, демонстрирующий прототип в действии. Свое творение исследователи представят на конференции MobileHCI в Барселоне в следующем месяце.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украине запущено технологию платежей SWIFT gpi.