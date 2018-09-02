03:00 02.09.2018 | Общество | Новости
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Создан первый в мире "гнущийся" планшет

Британсике ученые из Лаборатории человеческих медиа при Королевском университета создали прототип сенсорного устройства, который может менять свою форму в независимости от размера. 

Создан первый в мире

Об этом сообщил Роэл Вертегаал, профессор человеко-компьютерного взаимодействия и директор лаборатории.

Новое устройство - MagicScroll создано под впечатлением от древних свитков (из папируса, бумаги или пергамента) и имеет свернутый цилиндрический форм-фактор — с гибким 7,5-дюймовым тачскрином, размещенным в корпусе. Инженеры считают, что новый планшет в первую очередь станет очень удобным для телефонных звонков, потому что свернутый свиток может плотно прилегать к лицу.

Команда также сделала видеоролик, демонстрирующий прототип в действии. Свое творение исследователи представят на конференции MobileHCI в Барселоне в следующем месяце.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украине запущено технологию платежей SWIFT gpi. 


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