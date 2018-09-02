Сегодня мир прощается с еще одним украинским диссидентом - Юрием Бадзьо

Вчера вечером, 2 сентября, в Киеве в возрасте 81-го года умер украинский литературовед, публицист, общественно-политический деятель, участник национально-демократического движения в Украине, советский дисседент Юрий Бадзьо.
Об этом передает "Радио Свобода".
Бадзьо стал известным украинским диссидентом благодаря протесту во время премьеры фильма "Тени забытых предков", на котором группа украинских интеллигентов обнародовала правду о ссылках отечественных гражданский деятелей в Сибирь.
В "застойные" 60-х гг. Юрий был членом национально-демократического направления - Киевского клуба творческой молодежи и за участие в шевченковских вечерах и акции протеста против политических арестов украинских деятелей культуры и искусства.
Бадзьо известен как автором многочисленных публицистических статей, обращений, заявлений об украинских писателях, переводов с немецкого языка в периодических изданиях.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский гражданский деятель и политик-диссидент Левко Лукьяненко умер на 89-м году жизни.