Сегодня мир прощается с еще одним украинским диссидентом - Юрием Бадзьо

Об этом передает "Радио Свобода".

Бадзьо стал известным украинским диссидентом благодаря протесту во время премьеры фильма "Тени забытых предков", на котором группа украинских интеллигентов обнародовала правду о ссылках отечественных гражданский деятелей в Сибирь.

В "застойные" 60-х гг. Юрий был членом национально-демократического направления - Киевского клуба творческой молодежи и за участие в шевченковских вечерах и акции протеста против политических арестов украинских деятелей культуры и искусства.

Бадзьо известен как автором многочисленных публицистических статей, обращений, заявлений об украинских писателях, переводов с немецкого языка в периодических изданиях.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский гражданский деятель и политик-диссидент Левко Лукьяненко умер на 89-м году жизни.