11:13 02.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня мир прощается с еще одним украинским диссидентом - Юрием Бадзьо

Вчера вечером, 2 сентября, в Киеве в возрасте 81-го года умер украинский литературовед, публицист, общественно-политический деятель, участник национально-демократического движения в Украине, советский дисседент Юрий Бадзьо.

Сегодня мир прощается с еще одним украинским диссидентом - Юрием Бадзьо

Об этом передает "Радио Свобода".

Бадзьо стал известным украинским диссидентом благодаря протесту во время премьеры фильма "Тени забытых предков", на котором группа украинских интеллигентов обнародовала правду о ссылках отечественных гражданский деятелей в Сибирь.

В "застойные" 60-х гг. Юрий был членом национально-демократического направления - Киевского клуба творческой молодежи и за участие в шевченковских вечерах и акции протеста против политических арестов украинских деятелей культуры и искусства.

Бадзьо известен как автором многочисленных публицистических статей, обращений, заявлений об украинских писателях, переводов с немецкого языка в периодических изданиях.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский гражданский деятель и политик-диссидент Левко Лукьяненко умер на 89-м году жизни. 


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