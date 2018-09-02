Прогноз погоды в Украине: в стране продолжает сохранятся плюсовая температура

Сегодня, 2 сентября по всей территории страны установится солнечная погода. Об этом передает Украинский гидрометцентр.
На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный уровень не превысит показатель в 22-23 градусов тепла.
В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров опустятся до 21-24 с плюсом.
На востоке Украины днем будет сухо и тепло, ветер -северо-восточный, 6-8 м/с, температура днем составит 21-22, ночью 17-18 выше нуля.
В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 22-24 градусами с плюсом.
Днем облака в Киеве появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.
Как сообщалось в "УРА-Информ", с 1 сентября по всей территории страны ожидается существенное понижение температурных столбиков.