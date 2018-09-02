10:20 02.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды в Украине: в стране продолжает сохранятся плюсовая температура

Сегодня, 2 сентября по всей территории страны установится солнечная погода. Об этом передает Украинский гидрометцентр. 

Прогноз погоды в Украине: в стране продолжает сохранятся плюсовая температура

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный уровень не превысит показатель в 22-23 градусов тепла.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров опустятся до 21-24 с плюсом.

На востоке Украины днем будет сухо и тепло, ветер -северо-восточный, 6-8 м/с, температура днем составит ​​21-22, ночью 17-18 выше нуля.

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 22-24 градусами с плюсом.

Днем облака в Киеве появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с 1 сентября по всей территории страны ожидается существенное понижение температурных столбиков.


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