Прогноз погоды в Украине: в стране продолжает сохранятся плюсовая температура

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный уровень не превысит показатель в 22-23 градусов тепла.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров опустятся до 21-24 с плюсом.

На востоке Украины днем будет сухо и тепло, ветер -северо-восточный, 6-8 м/с, температура днем составит ​​21-22, ночью 17-18 выше нуля.

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 22-24 градусами с плюсом.

Днем облака в Киеве появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с 1 сентября по всей территории страны ожидается существенное понижение температурных столбиков.