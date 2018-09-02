05:00 02.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Маккейн навсегда останется большим другом Украины, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко назвал сенатора Джона Маккейна "самым большим другом Украины по ту сторону Атлантики". Об этом передает пресс-служба главы государства. 

Маккейн навсегда останется большим другом Украины, - Порошенко

Кроме украинского президента, в мероприятие принимали участие также некоторые отечественные политики. 

"Сенатор, мы очень благодарны вам. И именно поэтому сейчас, донося мысли и сочувствие большой 45-миллионной нации, сегодня я здесь", - прискорбно подчеркнул украинский лидер.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки в ночь воскресенье, 26 августа, скончался сенатор-республиканец Джон Маккейн. Он умер в возрасте 81 года. Как сообщило украинское посольство в США, Маккейн долгое время боролся с раком головного мозга. 24 августа семья политика объявила о приостановке лечения. 29 августа сенатору должно было исполниться 82 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко 31 августа – 1 сентября посетит Соединенные Штаты Америки с частным визитом с целью участия в траурных мероприятиях прощание с сенатором США Джоном Маккейном. 


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