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Луценко заверил, что ГПУ закроет дело против Захарченко

Генеральная прокуратура Украины закроет уголовное дело, открытое против убитого лидера боевиков на Донбассе Александра Захарченко.

Луценко заверил, что ГПУ закроет дело против Захарченко

Об этом в воскресенье, 2 сентября в эфире одного из украинках телеканалов заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам, будет принято процессуальное решение в уголовном производстве.

Я думаю, что мы сделаем это быстро и с ощущением, что наказание настигло преступника, - сказал Луценко.

Кроме того, Луценко подчеркнул, что не поддерживает "разговоров об эмпатии и общечеловеческих ценностях" в отношении бывшего лидера донецких боевиков.

Человек, который замахнулся на свое государство, бросивший миллионы людей в пучину войны и несчастий, заслужил ту смерть, которой погиб Захарченко, - добавил генпрокурор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Донецка в пятницу, 31 августа, в одном из ресторанов прогремел взрыв. По предварительным данным там смертельное ранение получил глава так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко. Инцидент произошел в кафе "Сепар" в центре Донецка.


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