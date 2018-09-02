Луценко заверил, что ГПУ закроет дело против Захарченко

Об этом в воскресенье, 2 сентября в эфире одного из украинках телеканалов заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам, будет принято процессуальное решение в уголовном производстве.

Я думаю, что мы сделаем это быстро и с ощущением, что наказание настигло преступника, - сказал Луценко.

Кроме того, Луценко подчеркнул, что не поддерживает "разговоров об эмпатии и общечеловеческих ценностях" в отношении бывшего лидера донецких боевиков.

Человек, который замахнулся на свое государство, бросивший миллионы людей в пучину войны и несчастий, заслужил ту смерть, которой погиб Захарченко, - добавил генпрокурор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Донецка в пятницу, 31 августа, в одном из ресторанов прогремел взрыв. По предварительным данным там смертельное ранение получил глава так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко. Инцидент произошел в кафе "Сепар" в центре Донецка.