Легенда о "корабле-призраке" оказалась правдой

Удивительно, но последний раз видели около 10 лет назад, сел на мель у побережья все той же Мьянмы. Корабль обнаружили случайно, судно дрейфовало у побережья штата Янгон.

Танкер построили 2001 году, его длина более 177 метров. В ходе обследование судна на его борту не обнаружили никаких следов жизни, продуктов питания и воды. весь экипаж команды, кроме всего прочего, так и не вернулся домой, их семьям в свое время сообщили о крушении корабля.

Стоит отметить, что ранее подобных случаев в Мьянме не фиксировали. Как и почему судно причалило именно сюда остается неизвестным.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во время неудачных поисков пропавшего над океаном малайзийского самолета рейса MH370 ученые выявили два торговых судна, которые затонули в XIX веке. Их нашли за 2,3 км к западу от Австралии.