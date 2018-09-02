Грицак назвал главную причину ликвидации Захарченко

Грицак уверен, что боевики самолично проводят методическую зачистку всех тех, кто в 2014 году содействовал введению российских террористических войск на Донбасс и создавал "псевдореспублики".

Вторая версия убийства главаря боевиков - просто разборки на коммерческой основе. Вероятно, что Захарченко "слишком много брал и не делился", подчеркнул глава СБУ. Покамест у ведомства нет информации о задержании украинской диверсионной группы.

Напомним, что глава "ДНР" Александр Захарченко скончался от полученных ранений на месте происшествия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Службе безопасности Украины отрицают свою причастность к ликвидации боевика "ДНР" Александра Захарченко.