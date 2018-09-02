04:00 02.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100202645:roman

Грицак назвал главную причину ликвидации Захарченко

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак назвал главные мотивы убийства Александра Захарченка. Об этом он рассказал в одном из интервью украинским журналистам. 

Грицак назвал главную причину ликвидации Захарченко

Грицак уверен, что боевики самолично проводят методическую зачистку всех тех, кто в 2014 году содействовал введению российских террористических войск на Донбасс и создавал "псевдореспублики". 

Вторая версия убийства главаря боевиков - просто разборки на коммерческой основе. Вероятно, что Захарченко "слишком много брал и не делился", подчеркнул глава СБУ. Покамест у ведомства нет информации о задержании украинской диверсионной группы.

Напомним, что глава "ДНР" Александр Захарченко скончался от полученных ранений на месте происшествия.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Службе безопасности Украины отрицают свою причастность к ликвидации боевика "ДНР" Александра Захарченко.


Поделиться
Читайте также:
 
Создан первый в мире "гнущийся" планшет Человеческий генный код на 20 процентов состоит из плацебо Легенда о "корабле-призраке" оказалась правдой В Одесской области затерялись рыбаки
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив