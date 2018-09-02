02:00 02.09.2018 | Общество | Новости
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Человеческий генный код на 20 процентов состоит из плацебо

Американские ученые выяснили, часть генома, а именно 20 процентов, оказалась просто ненужной частью "биокода". Об этом передает Nucleic Acids Research. 

Человеческий генный код на 20 процентов состоит из плацебо

Группа исследователей GENCODE/Ensembl, RefSeq и UniProtKB проводила опыты с неким "протеоном", в котором хранится генный код человека. В своем исследовании эксперты взяли набор из 22210 генов и оказалось, что во всех базах есть данные только о 19 446 участках ДНК с кодируемыми функциями. После этого были проанализированы оставшиеся 2764 гена и выяснилось, что они не кодируют вообще ни один белок. 

Кроме того, в его составе было обнаружено еще 1470 так называемых «псевдогенов», которые также утратили способность кодировать белки.

Таким образом, полученные результаты помогут не только лучше разобраться в геноме человека.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно британские ученые рассекретили еще один секрет пирамиды Хеопса.


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