09:53 01.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украину грянула настоящая осень: прогноз погода по стране

Сегодня, 1 сентяброя по всей территории страны ожидается существенное понижение температурных столбиков. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

В Украину грянула настоящая осень: прогноз погода по стране

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум 22-23 градусов выше нуля, ближе к вечеру возможны осадки в виде дождя с грозами.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров опустятся до 23-24 градусов тепла. 

На востоке Украины днем ожидаются ​​пройдут дожди, ветер восточный, 5-10 м/с, температура днем ​​21-22 выше нуля.

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 22-24 градусами с плюсом.

С самого утра небо в Киеве покрылось облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", после выходных в Украину придет похолодание. В столице также, по предварительным прогнозам, 8-9 сентября ощутимо снизиться температура воздуха.


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