В Украине подорожали цены на почтовые пересылки

Подорожание услуг почты будет происходить в два этапа:

- сначала тариф на пересылку письменной корреспонденции (неприоритетное письмо весом до 50 г) изменится на 2 гривны, а на посылки без объявленной ценности - 3,5 гривен;

- а в 2019 году тариф на пересылку письменной корреспонденции (неприоритетное письмо весом до 50 г) поднимется еще 1 гривну.

Повышение цен коснется только внутренних операций доставки\отправки почты, тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Окружной админсуд Киева поступил иск в Киевский городской совет, Киевской городской государственной администрации в связи с установлением новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте.