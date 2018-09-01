22:00 01.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине подорожали цены на почтовые пересылки

Начиная с 1 сентября в Украине переписываться и отправлять посылки в Украине станет дороже. Об этом передает пресс-служба "Укрпочты".

В Украине подорожали цены на почтовые пересылки

Подорожание услуг почты будет происходить в два этапа:

- сначала тариф на пересылку письменной корреспонденции (неприоритетное письмо весом до 50 г) изменится на 2 гривны, а на посылки без объявленной ценности - 3,5 гривен;

- а в 2019 году тариф на пересылку письменной корреспонденции (неприоритетное письмо весом до 50 г) поднимется еще 1 гривну.

Повышение цен коснется только внутренних операций доставки\отправки почты, тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Окружной админсуд Киева поступил иск в Киевский городской совет, Киевской городской государственной администрации в связи с установлением новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте. 


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