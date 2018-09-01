21:00 01.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина получит новую партию американского летального оружия

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер поведал о деталях предоставление Украине новых видов летального оружия. Об этом передает The Guardian.

Украина получит новую партию американского летального оружия

По его словам, Вашингтон намерен укрепить военно-морские и воздушные силы ВСУ в условиях продолжения российской поддержки сепаратистов на Востоке страны.

Спецпредставитель в очередной раз подтвердил информацию о постоянном присутствии российских войск на Донбассе: "Они еженедельно теряют солдат, защищая свою страну. И поэтому в этом контексте для Украины естественно строить свои военные силы, заниматься самообороной, и естественно искать помощи, и естественно, что другие страны должны им помочь".

Также Волкер выразил беспокойство о самовольном блокировании российской береговой охраной Керченского пролива: "Я думаю, что будет дискуссия о военно-морской способности, потому что, как вы знаете, их флот в основном был захвачен Россией. И поэтому им нужно восстановить военно-морской флот, и они имеют очень ограниченную воздушную способность".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно специальный американский представитель Вашингтона в Украине Курт  Волкер напомнил России о законе "Магнитского" и призвал освободить Сенцова. 


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