01:00 01.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кличко приедет в Вашингтон, чтобы лично возложить цветы на могилу Джона Маккейна

Киевский глава Виталий Кличко примет участие в памятных мероприятиях в честь американского сенатора Джона Маккейна, которые состоятся на этих выходных. Об этом 

Кличко приедет в Вашингтон, чтобы лично возложить цветы на могилу Джона Маккейна

Столичный мэр был в списке приглашенных гостей, которые посетят церемониальное прощание с американским сенатором. Кроме того, не мероприятии будут присутствовать сенаторы и конгрессмены, сотрудники офиса сенатора, приглашенные мировые политики.

С прощальным словом, как и заверял Маккейн в своем прощальном письме, на службе выступят экс-президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки в ночь воскресенье, 26 августа, скончался сенатор-республиканец Джон Маккейн. Он умер в возрасте 81 года. Как сообщило украинское посольство в США, Маккейн долгое время боролся с раком головного мозга. 24 августа семья политика объявила о приостановке лечения. 29 августа сенатору должно было исполниться 82 года. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко 31 августа – 1 сентября посетит Соединенные Штаты Америки с частным визитом с целью участия в траурных мероприятиях прощание с сенатором США Джоном Маккейном


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